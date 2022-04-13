Путін почав перетряску генералів, – Піонтковський

Світ розуміє, що в військово-політичному російському керівництві є зміни. Вони переформували програму війни й сказали, що не хочуть захоплювати міст.

Про це в ефірі 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що провал операції з взяття Києва – це виклик російському командуванню.

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"Те, що вони намагаються захопити Донбас – це намагання довести росіянам, що вони отримали хоч якусь перемогу. Проте Путін вже почав перетряску генералів. Він роздратований, що його плани лишились нездійсненими", – розповів публіцист.

Призначення нового вбивці

За словами Піонтковського, тепер вбивствами українців командує "м'ясник Алеппо" та патологічний садист Олександр Дворніков. Всі його досягнення – це те, що він воював з беззахисними містами.

В Алеппо не було зброї та літаків. Він розстрілював міста. І цю людину тепер зробили відповідальною за атаки в Україні. Він в Сирії ще відзначився застосуванням хімічної зброї,

– сказав Піонтковський.

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