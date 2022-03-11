Після тотального провалу наступу, краху економіки та ізоляції від світу російський диктатор Володимир Путін "почав про щось здогадуватися". Його обідраних солдатів тут зустрічають не з квітами, а шаленим вогнем.

Вологі мрії Путіна про швидке захоплення України, встановлення контролю над вільними українськими громадянами та грабунок нашої держави провалилися. Оскільки українці з першої ж години нападу чинили шалений спротив, диктатор почав підозрювати, що його обманювали щодо ситуації в Україні.

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Репресії в ФСБ

Так звана 5 служба ФСБ відповідала за оперативну інформацію про Україну, налагодження зв'язків, вербування шпигунів та ведення підривної діяльності.

Як показала війна в Україні, робота ефесбешників провалилася: ЗСУ відправили тисячі ворогів на той світ і ще тисячі вивели з ладу, усіх агентів окупантів швидко виявляють, а суспільство максимально згуртоване та готове дати відсіч кожному, хто прийшов на українську землю.

Шефа 5 служби генерала Бєсєду та його заступника помістили під домашній арешт. Путін почав підозрювати, що інформація, яку йому надавали, не відповідає дійсності, а виділені на розвідку та підривну діяльність кошти були розкрадені.

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