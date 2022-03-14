"Путін повинен припини свою жорстоку війну": Канада засудила напад Росії на Яворівський полігон

Росія цинічно атакувала ракетами Яворівський військовий полігон зранку 13 березня. Жорстокі дії РФ вчергове засудила Канада.

Про це заявила у соцмережах міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі.

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За її словами, президент Володимир Путін повинен припинити свою невиправдану і жорстоку війну в Україні.



Додамо, що вранці 13 березня жителі Львова та області вперше за час війни почули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Внаслідок ворожого авіаудару загинули 35 людей, ще 134 – перебувають у лікарнях.

Зазначається, що атаку окупанти здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли з аеропорту Саратова, загалом було випущено понад 30 ракет. Разом з тим спрацювали системи ППО, тому частину з них вдалось збити у повітрі.

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Текст публікації Мелані Джолі:

Канада рішуче засуджує напад російського режиму на Міжнародний центр підтримки миру та безпеки в Яворові. Президент Путін повинен припинити свою невиправдану і жорстоку війну в Україні.