Путін повів Росію більш авторитарним шляхом, ніж пізній Радянський Союз, – Волкер

На думку Курта Волкера, Володимир Путін повів Росію авторитарним шляхом. Зокрема – до агресивних і загарбницьких стратегій щодо країн-сусідів, а також у західного світу. Ця агресія виражається у кібератаках та ігноруванні міжнародного законодавства.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України назвав це рухом у зворотному напрямку від країн Європи і США.

До речі Покращення образу України, – Волкер про очікування від зустрічі Зеленського з Байденом

Путін привіз на зустріч з Байденом іншу Росію

Журналісти згадали саміт 1985 року й зустріч президентів СРСР Михайла Горбачова і США Рональда Рейгана. Це був перший крок на шляху зближення радянської Росії й Заходу. Натомість зазначили, що майже через 40 років Путін привіз на зустріч із Байденом зовсім іншу Росію.

Однак Волкер вважає позтивним, що діалог між американським і російським президентами відбувся.

Байден сказав Путіну достатньо неприємних і важливих речей, які стосуються нападу на Україну і Грузію, участі Росії і російських хакерів у масштабних кібератаках. З іншого боку, президент Росії розуміє лише мову сили,

– наголосив політик.

Він додав, якщо дії росіян не зустрічатимуть агресивної відсічі з боку країн Заходу, вони продовжать таку ж діяльність.

Джо Байден та Володимир Путін зустрілися у Женеві 16 червня. Політики обговорили Україну, кібербезпеку, ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, економіку тощо.