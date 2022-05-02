Путін програє ще швидше, ніж ми очікували

Європа переживає зараз "момент істини", і результати випробування можуть не сподобатися Росії. Кремль задіяв звичний арсенал: шантаж, відключення країн, які він вважає "слабкими", пропагандистські операції.

Газову зброю Путіна повернуть проти нього ж

У відключення від газу Польщі та Болгарії проста мета – уникнути санкцій, посіяти розбрат, підкупити. Але це і ознака слабкості Росії. Вони бояться втратити прибутки.

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Європейці відчули цю слабкість. І вперше за багато років Путін може отримати дуже неочікуваний для себе результат. Він програє ще швидше, ніж ми очікували. Європа стане єдиною у своїй відповіді.

"Газпром" випробовує стійкість і єдність ЄС своїм перевіреним і улюбленим способом, який завжди спрацьовував та давав результат раніше. Це використання газу як засобу політичного впливу та корупції.

Проте це раніше корупція роками сприймалася європейськими політиками (німецькими, угорськими та іншими) як нормальна бізнес-практика, що надавала додаткові конкурентні переваги, створювала робочі місця та додану вартість.

Розрахунок на страх

Війна в Європі стала війною з Європою та змінила звичний хід подій і ставлення до Росії як до надійного партнера. Більше того, створила ситуацію, яка може привести Росію до повної втрати ринків вугілля, нафти, нафтопродуктів та газу.

Безумовно, ті компанії, що отримували і продовжують отримувати переваги від "спеціальних умов" постачання енергоносіїв, дуже голосно пручаються зміні умов і необхідності переходу до іншої моделі бізнесу без преференцій, що, звичайно, матиме негативний вплив на їхню маржинальність та прибутковість.

Так, трансформація бізнесу та свідомості відбувається важко і потребує постійного "розвінчування міфів" та розвіювання страхів.

Засадничий страх пов'язаний з погрозами Путіна перервати постачання газу. До речі, сьогодні (27 квітня – 24 канал) відбувся "показовий виступ", і "Газпром" відключив від постачання Польщу та Болгарію. Майже одночасно з цим у російській пресі з'явилася інформація, що і Австрія, й Німеччина погодилися сплачувати за газ у рублях.

Проте це виявилось фейком, який розганяли з метою додаткового нагнітання напруги та страхів у західних суспільствах, дуже чутливих до можливих наслідків переривання постачання та здорожчання газу.

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Росію поступово заганяють в кут

Польщу та Болгарію обрали для наочної демонстрації решті країн ЄС серйозності намірів і наведення остраху на інших. От тільки ця акція призводить до зворотного ефекту. Європа готова спільно протистояти російському шантажу, вирішувати разом питання постачання та зберігання запасів газу, а головне – ризикувати, навіть "солодкими контрактами".

Намагання перевести сплату за газ у рублі має дуже просте і зрозуміле підґрунтя. Росія намагається уникнути можливого застосування іранської моделі санкцій, коли фінансові розрахунки за поставлений газ акумулюються на спеціальному рахунку, до якого постачальник "Газпром" не матиме доступу.

Сьогодні (27 квітня – 24 канал) ми у Варшаві ще раз впевнилися, що солідарність має реальний вимір і в ЄС є витримка та небажання піддаватися на шантаж. Вірю у нашу перемогу.

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