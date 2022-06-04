Путін прокидається і засинає з думкою про знищення України, – Подоляк

Триває 101 доба героїчного протистояння України російським загарбникам. Ціль Кремля очевидна – повністю знищити нашу державу.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що Путін прокидається і засинає з цією думкою. Про це посадовець заявив в етері марафону єдиних новин 4 червня, передає 24 канал.

Читайте також Росія вбиває невинних дітей: в Інституті нацпам'яті поділилися моторошними історіями

Яким може бути мирний договір з Росією

Нещодавно спікерка Ради федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що Москва готова підписувати так званий "мирний договір", який, за її словами, "зупинить громадянську війну" в Україні.

Михайло Подоляк прокоментував, що представники російської еліти все ніяк не можуть позбутися власних ілюзій і повернутись до реального миру, тому всі їхні заяви стосовно цього питання виглядають дуже дивними.

Антикризовий радник Єрмака додав, що мирний договір у нинішніх умовах може бути винятково в одному випадку – коли Росія повернеться за межі кордонів України у повному обсязі і займатиметься своїм внутрішнім порядком денним.

Зверніть увагу Невдовзі Україна отримає необхідну зброю та перейде в інтенсивний контрнаступ, – Подоляк

Переговори на паузі

Михайло Подоляк вкотре підтвердив, що переговори між Україною та Росією наразі перебувають на паузі. Все через те, що Кремль робить ставку на військове розв'язання питання на Сході нашої держави.

Окупанти сконцентрували на Донбасі велику кількість ресурсу й живої сили. Їхні наміри, за словами радника голови ОП, – отримати там певні ситуативні "перемоги", після чого знову вимагати перемовин від України з позиції сили.

Українська сторона розуміє тактику росіян й не сідатиме за стіл перемовин з країною-агресоркою, поки не отримає у повному обсязі західну зброю, не підсилить свої позиції та не відкине окупантів якомога далі до кордонів нашої держави, адже інакше такі перемовини не матимуть жодного сенсу, запевнив Подоляк.

До теми Фантастична спроба самогубства Росії, – Подоляк про те, чому війна досі не закінчилася

Путін мріє повністю знищити Україну

Радник очільника Офісу Президента підкреслив, що Україна вже 101 день спокійно й впевнено воює проти "великої імперії", якою себе вважає Росія. При цьому він додав, що розмовляти з Путіним у цій ситуації взагалі немає жодного сенсу.

Для нього (Путіна – ред. 24 канал) знищення України, знищення нашої державності – це ключове і принципове, з чим він живе. Він прокидається і засинає з цим. Він витратить будь-яку кількість ресурсів, щоб це зробити,

– пояснив Подоляк.

До слова, антикризовий радник додав, що розмови з Путіним можливі винятково з позиції сили. Саме тому певні політичні лідери Заходу можуть собі проводити телефонні розмови, а Україна буде доводити у силовому форматі, що таке наша держава, а що собою являє Росія. "І ми це доведемо обов'язково", – підсумував Подоляк.

Не пропустіть – розвідка Великої Британії назвала фактор успіхів Росії на Донбасі: дивіться відео