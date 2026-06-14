Говорили про Україну та не тільки: Путін провів телефонну розмову із Трампом

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка тривала близько 55 хвилин і мала "дружній та відвертий характер". Зокрема, сторони обговорили війну в Україні.

Про деталі розмови розповідають росЗМІ з посиланням на помічника президента Росії Юрія Ушакова.

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Про що говорив російський диктатор із Трампом?

Пропагандистські медіа пишуть, що Путін привітав Трампа з 80-річчям, після чого сторони обговорили можливі контакти між представниками двох країн. Крім того, Трамп нібито був зворушений привітанням і зазначив, що російський лідер став першим серед іноземних глав держав, хто зателефонував до Білого дому з нагоди свята.

Під час розмови також порушувалися міжнародні питання. Зокрема, Трамп повідомив про переговори щодо меморандуму між США та Іраном, а також заявив, що очікує оприлюднення результатів цих консультацій.

За інформацією росЗМІ, окрему увагу сторони приділили війні в Україні. Трамп наголосив на необхідності припинення бойових дій, тоді як Путін заявив, що удари ЗСУ по "цивільних об'єктах" у Росії ускладнюють процес врегулювання.

Також за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, американський президент висловив готовність впливати як на європейських партнерів, так і на Київ у питанні мирного врегулювання. Також Путін начебто заявив американському лідеру, що якщо Володимир Зеленський прагне зустрічі, то "може приїхати до Москви". Крім того, сторони згадали про співпрацю США та СРСР під час Другої світової війни.

За інформацією російських медіа, найближчим часом до Москви можуть прибути спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер для подальших контактів.

Нагадаємо, Дональд Трамп також провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови лідери обговорили шляхи наближення миру та завершення війни. Президент України поінформував американського лідера про ситуацію на фронті, подякував за підтримку та зазначив, що Київ має пропозиції, які можуть сприяти миру й допомогти захистити життя військових і цивільних.