"Залякувати не вдасться": Путін укотре заявив, що перемога "буде за Росією"

Володимир Путін провів зустріч із лідерами парламентських партій за підсумками "виборів" до Держдуми та висловив упевненість у невідворотності перемоги Росії. Диктатор заявив, що результати голосування продемонстрували повагу росіян до учасників війни проти України, які тепер обіймуть виборні посади.

Подробиці зі слів диктатора повідомляють російські медіа.

Які заяви видав Путін?

Під час зустрічі з очільниками політичних фракцій глава Кремля назвав виборчу кампанію масштабною та визначальною для Росії. Він стверджує, що черги на дільницях нібито продемонстрували стійкість російського суспільства.

"Коли глянув на екрани телевізорів, черги на виборчих дільницях, то ще раз переконався, що люди у нас міцні, мужні, грамотні. Усі чудово розуміють, що відбувається навколо Росії. І стало зрозуміло, що залякати таких людей не вдасться, і перемогти таких людей і таку країну неможливо. А тому перемога, безумовно, буде за нами", – видав чергову абсурдну заяву Путін.

Окрім цього, російський диктатор підкреслив, що парламентські сили зробили свій внесок у зміцнення суверенітету країни.

Він також звернув особливу увагу на роль ветеранів так званої "спеціальної військової операції" у майбутній роботі державних органів.

Вибори підтвердили повагу росіян до бійців СВО. Ветерани СВО точно будуть вірно служити Вітчизні на постах, здобутих у результаті виборів,

– додав очільник Кремля.

Десятки окупантів у складі нової Держдуми

Як уже повідомлялося на нашому сайті, за результатами виборчого процесу до нового складу Держдуми Росії увійдуть щонайменше 49 учасників повномасштабного вторгнення в Україну.

Голосування супроводжувалося повним придушенням інакодумства, забороною діяльності єдиної антивоєнної партії "Яблуко" та проведенням незаконних виборів на тимчасово окупованих українських територіях.

Раніше ми розповідали, що Путін намагався використати ці псевдовибори для публічного виправдання продовження агресії. Диктатор цинічно присвятив голосування російським окупантам та вкотре повторив заяви про обов'язкове досягнення всіх військових цілей.