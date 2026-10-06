Грандіозна перебудова на тлі атак дронів: Путін розбудовує секретну резиденцію у Сочі

У російському Сочі розпочали масштабну перебудову офіційної резиденції Володимира Путіна "Бочаров Ручей", повністю знісши старі будівлі та збудувавши значно більший комплекс із підвищеним рівнем безпеки.

Попри те, що російський диктатор майже перестав відвідувати узбережжя Чорного моря через загрозу українських безпілотників, Федеральна служба охорони Росії розширила охоронну зону навколо об'єкта до понад трьох квадратних кілометрів. Про це йдеться у розслідуванні видання BBC.

Як відбувається розбудова резиденції?

Журналісти виявили факти секретного будівництва завдяки супутниковим знімкам, матеріалам судових позовів між підрядниками та численним оголошенням про набір робітників у соціальних мережах.



Резиденція у 2023 році / BBC

Знесення оригінальних споруд розпочалося у 2024 році без жодних офіційних оголошень. Вже восени 2026 року на місці викопаного котловану з'явилися дахи нових великих будівель, площа яких суттєво перевищує попередній комплекс.



Резиденція у 2026 році / BBC

Секретний держконтракт та підрядники з анексованого Криму

Документальне підтвердження робіт журналісти знайшли у рішеннях арбітражних судів щодо суперечок між субпідрядниками. В одному з позовів фігурував номер оборонного державного контракту, код якого вказує на замовлення Федеральної служби охорони із терміном виконання з 2023 по 2027 рік.

Генеральним підрядником будівництва виступила компанія TSI Group, зареєстрована в анексованому Криму. Раніше ця фірма та пов'язана з нею структура Transstroiinvest вже будували для очільника Кремля резиденцію у селищі Олива на південному березі Криму, а також отримували контракти на відновлення об'єктів в окупованому Маріуполі.

Будівельників шукали через соцмережі та обіцяли житло з басейном

Інформацію про масштаби об'єкта підтвердили оголошення про вакансії бетонярів, мулярів та арматурників. У текстах рекрутери відкрито вказували перепустковий режим "Бочаров Ручей" і зазначали, що об'єкт є стратегічним.

Нам потрібні дуже великі обсяги людей, але це мають бути спеціалісти,

– зазначалося в оголошеннях.

Спочатку до робіт допускали лише громадян Росії із суворою перевіркою спецслужбами. Згодом вимоги послабили, почавши залучати робітників із Білорусі, Казахстану та Киргизстану для виконання внутрішніх оздоблювальних робіт, монтажу сантехніки й дверей.

Зміна пріоритетів та загроза атак українських дронів

За даними видання Financial Times, у 2021 році Володимир Путін відвідував Сочі 24 рази, однак після початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість його візитів стрімко скоротилася. У 2024 та 2025 роках він прилітав туди лише по два рази, що збіглося зі зростанням далекобійності українських ударних безпілотників.

Попри це, кремлівські структури вирішили не залишати об'єкт, а повністю реконструювати його. Водночас окремий корпус "Бочаров Ручей-2", зведений до Олімпіади 2014 року, залишився неушкодженим – саме там очільник Кремля періодично приймає іноземних гостей.