Путін шантажує Захід двома моментами: якими та хто за це відповість

Час сказати те, що західні політики визнавати, ясна річ, не хочуть. Володимир Путін шантажує Захід одночасно і військовою інтервенцією в Україні, і енергетичною кризою, пов'язаною з маніпуляціями постачання газу з Росії до Європи. Далі – російською.

С одной стороны, Запад пасует перед готовностью Путина к военному противостоянию. Второе поле противостояния (газовые поставки) демонстрирует, что Запад не может применить в отношении России и серьезных экономических санкций. Они обернутся энергетическим кризисом.

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Почему у Путина "плечо" мощнее

Все это не значит, что Путин силен, а Запад слаб. Это не так. Дело в том, что у авторитарного режима "плечо эскалации" заведомо мощнее. Авторитарный режим не должен оглядываться на своих граждан (подданных). Ему по барабану издержки, которые понесут граждане в результате противостояния в ближайшем и отдаленном будущем. Он уверен, что сейчас они не выставят ему за них счет.

Демократические режимы ограничены естественным эгоизмом граждан, которые не желают нести издержки из-за "какой-то Украины". Это не их война. Их мнение может измениться в будущем, но сейчас они к этому не готовы. Это и есть смысл "эскалации" и стратегической игры, которую ведет Путин. Он выставляет угрозу издержек, к которой противник и общественное мнение в его "стане" еще не готовы.

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Российские граждане играют "в несознанку"

Они внимательно прислушиваются к лязгу войны, но (типа) "не верят в нее". Потому что противостоять Путину опасно, а "может еще ничего и не будет". И вообще "я в этом не разбираюсь, но чего это НАТО к нашим границам, они обнаглели".

Но. Когда Запад выберется из этого угла, в который его загнал сегодня Путин (а он выберется, потому что стратегически он гораздо сильнее России), то нести издержки нынешнего противостояния и унижения Запада будут именно эти российские граждане. С Путиным или без.

И эти издержки будут долгосрочными. Запад возложит на них, на Россию ответственность за это. И это будет, в общем, справедливо. Потому что граждане несут ответственность за свое правительство. Даже авторитарное. И эта фирменная отмазка "я в этом не разбираюсь" не прокатит.

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