Путін і Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх: документ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, у Росії розглядають можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян. Усе через брак живої сили для поповнення окупаційної армії.

Українська розвідка опублікувала відповідний російський наказ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до проведення спеціальної операції на території України".

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Цей документ був підписаний міністром оборони РФ Шойгу.

Згідно з наказом, відбувається підготовка звітності потенційного людського резерву у віці 17 – 18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко.

Дивіться фото документів, які оприлюднило Головне управління розвідки МО України:

Що відомо про "Юнармію"

Це російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах "Гітлер’югенду" залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах.

А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 тисяч неповнолітніх дівчат.

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