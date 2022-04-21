Путін та Шойгу планували створити концтабори для українців у Сибіру, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Володимир Путін та Сергій Шойгу планували створити концтабори для українців. Їх цинічно мали створити у Західному Сибіру, щоб будувати там нові міста.

Відповідну інформацію оприлюднив у твітері Олексій Данілов. Про це він повідомив ввечері 21 квітня.

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Путін та Шойгу хотіли створити табори для українців у Сибіру

У Західному Сибіру Путін і Шойгу планували створити для українців концтабори для будівництва нових міст,

– повідомив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України розповів, що не має сумніву, що Росія не зупиниться.

"Поки ми не виженемо їх з усіх наших територій, включаючи Крим, війна не закінчиться", – пояснив політик.

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