Путін та Шойгу планували створити концтабори для українців у Сибіру, – Данілов
21 квітня 2022 , 22:59Читать новость на русском
Джерело:Олексій Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Володимир Путін та Сергій Шойгу планували створити концтабори для українців. Їх цинічно мали створити у Західному Сибіру, щоб будувати там нові міста.
Відповідну інформацію оприлюднив у твітері Олексій Данілов. Про це він повідомив ввечері 21 квітня.
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Путін та Шойгу хотіли створити табори для українців у Сибіру
У Західному Сибіру Путін і Шойгу планували створити для українців концтабори для будівництва нових міст,
– повідомив Данілов.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України розповів, що не має сумніву, що Росія не зупиниться.
"Поки ми не виженемо їх з усіх наших територій, включаючи Крим, війна не закінчиться", – пояснив політик.
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