Путін та Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу, – розвідка

Наглості та цинічності російської влади немає меж. З'явилися дані про те, що окупанти планують масову вирубку українських лісів.

Принаймні про це йдеться в особистому листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну. Лист роздобуло та оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

До теми Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні, – розвідка

Про що мовиться в листі

Шойгу хоче отримати дозвіл на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності й будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".

В листі зазначено, що невикористану для потреб Збройних сил Росії деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.



Лист Шойгу до Путіна / Фото ГУР

Ліси на тимчасово окупованих територіях в найвищій зоні ризику

Тобто тепер всі ліси, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, перебувають в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду.

Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності,

– зауважили в ГУР.