Якщо такий процес (вербування найманців із Сирії – 24 канал) відбувається, то він тримається в таємниці. Однак, участь сирійців нічого не вирішить.

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Чому Україна – не варіант для сирійців

Для них воювати у наших північних широтах, коли вночі мороз до -9, буде дуже складно. Це не той театр військових дій, до якого вони звикли.

Невизнане Придністров'я

Нещодавно наші війська підірвали міст, який з'єднував самопроголошене Придністров'я з Одесою. В цього підриву було дві цілі.

Перша – не допустити висадки російського десанту, який би в такому разі попрямував через Затоку суходолом до Одеси.

А друге – це не дати можливості висунутися в тому ж напрямку російським силам з Придністров'я.

Там зараз готові піти в бій на боці Кремля приблизно 800 людей. Більш конкретні цифри має назвати наша розвідка.

Путін шукає нове гарматне м'ясо, щоб перекинути в Україну / Фото Getty Images

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ОДКБ і ШОС

Тут поки нам немає про що хвилюватися. Більшість країн, які входять до цих структур разом з Росією, будуть намагатися притримуватися чітко нейтральної позиції.

В питанні із невтручанням Казахстану нам пощастило, що вирішальну роль зіграв Китай. Пекін не хоче, щоб у його зону впливу хто-небудь втручався. І Росія в тому числі. Та й в ШОС Піднебесна входить також.

Зрештою, ми чули заклики до миру, які лунали від представників КНР.

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