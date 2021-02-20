Путін сіє зерна "руского міра" в Австралії, – журналіст Печій

Головна мрія Путіна – запровадити "рускій мір" на всій планеті. Він впевнено йде до своєї мети. Тепер сіє зерна свого світу у країні коал і кенгуру – Австралії.
Джерело:24 канал
Таку думку у своєму відеоблозі "Теории заговора" висловив Олексій Печій. За його словами, ні для кого не секрет, що Путін "вливає" величезні гроші в підривну діяльність по всьому світу.
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Печій розповів, що так звані агенти Кремля, відпрацьовуючи гроші, активно переконують громадян тієї чи іншої країни у тому, що влада – бреше. Так відбувається і в Австралії.
Єдина їхня мета – підірвати зсередини суверенітет країни і поставити її в залежність від Кремля, а також перетворити в інструмент тиску на колективний Захід,
– сказав журналіст.
Він запевнив, що Путін вже відправив на таку "роботу" до Австралії загони "довірених осіб":
- байкерський клуб "Нічні вовки";
- а головний там – Семен Бойков.
Останній сам казав, що в Австралії начебто занадто м'які закони, а це дозволяє їм вести інформаційну війну, лобіювати політиків і членів парламенту. Також додав, що вони виступають проти будь-кого, хто бреше про Росію або вводить проти неї санкції.
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