Інакше пропустить удар у спину: який складний вибір мусить зробити Путін

Кремль панічно змушений шукати шляхи, як уникнути сумних наслідків для Росії. Тим часом у Володимира Путіна також виникла додаткова проблема, яка пов'язана з його оточенням.

Які події останнім часом відбуваються довкола Путіна та перед яким складним вибором постав очільник Кремля – спеціально для 24 Каналу розкрили експерти.

Читайте також Швидко впоралися: у Росії "намалювали" ріст промисловості за тиждень після скарг Путіна

Які процеси активізувалися в Росії?

Політик, історик та дипломат Роман Безсмертний вважає, що в Росії можливий бунт восени. Тому що певні приклади вже є.

Цікавим є приклад російської блогерки Вікторії Боні, яка записала звернення до Путіна із критикою. Звісно ж, паралельно вона також підлещується. Але, за його словами, це звернення вирізняється, адже раніше зазвичай до глави Кремля зверталися як до господаря, як до царя.

Це вперше, де вона дискутує сама з собою, критикує Путіна, зокрема й підлещується, там сюжет такий дуже цікавий. Але саме звернення важливе не тому, що воно від конкретної людини. Це зміна певної наративної складової в цій позиції,

– заявив Безсмертний.

Адже, зауважив він, до того були звернення, наприклад, від 10 – 15 пенсіонерів чи жінок. А у цьому випадку до Путіна звертається молодша людина. І вона розуміє, що робить: критикує російського диктатора за те, що відбувається в Росії, паралельно підхвалюючи.

Загалом, зазначив дипломат, це не єдине звернення, яке з'явилося останнім часом через соціальні мережі. Їх уже декілька. І ФСБ навмисно підсвічує подібні речі, щоб можна було якомога раніше завадити протестам.

Що відбувається в оточенні Путіна?

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко вважає, що за історією зі зверненням Вікторії Боні стоять люди з Кремля. Інакше цю тему швидко б згорнули.

Річ у тім, що в оточенні Путіна відбувається певна боротьба.

Триває війна між двома кланами: силовиками й банкірами (бізнесменами) з путінського крила. "Луб'янка" (ФСБ – 24 Канал) хотіла б взяти під себе повністю всю виконавчу владу, тобто уряд, ключові органи. Вже окремі служби ФСБ керують певними процесами – блокуванням "Телеграму", банкінгу в Росії,

– сказав Демченко.

Такі процеси, зауважив аналітик-міжнародник, перебувають під контролем силового крила Путіна. Звісно ж, усе це замовчується.

Журналіст вважає, що в Росії планують перезапустити уряд. Свої посади втратить більшість міністрів. Не виключено також, що це спіткає й голову Центробанку Росії Ельвіру Набіулліну, проти якої виступали деякі "чекісти" на кшталт Ігоря Сєчина, який є головою компанії "Роснєфть".

Тобто, зауважив він, відбувається зачистка кланів. Зокрема, вже посунули секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу, якому навіть заборонили порушувати тему України.

Також, за словами Демченка, під ударом перебуває клан Сергія Кірієнка. Саме він намагається оборонятися, пустивши в хід такий інструмент як Вікторія Боня. І зрештою це дало певний ефект.

Йде війна за виживання. Мало хто про це каже, але ж пішло цькування ще однієї важливої людини в Росії – Кирила Гундяєва (глава РПЦ – 24 Канал), який почав плутати свята. В нього вже типу деменція, він повинен йти у відставку. На цю тему розганяється ціла хвиля,

– впевнений журналіст.

За його словами, ФСБ намагається продемонструвати, що здатна сама взяти владу, проте такий крок стане ще більшим провалом для Росії.

Перед яким складним вибором постав Путін?

Олександр Демченко зауважив, що сам Путін є представником клану ФСБ. Але завжди був таким собі модератором, аби балансувати інтереси всіх сторін. Однак тепер від Путіна чекають, що він зробить вибір. Адже на тлі непростої ситуації в економіці Росії клани розраховують, що той, який виявиться сильнішим, зможе відібрати все у слабшого.

Тепер Путін не є посередником, він повинен буде обрати певну сторону. ФСБ і ФСО лякають його, "продають" йому страх. Фіктивна атака на Валдай; 27 ПЗРК "Панцир" біля резиденції Путіна, де Кабаєва та його діти; революція на Болотній 28 березня, якої не відбулось; Росгвардія на вулицях; скасування парадів у Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінградській області 9 травня – це "продаж" страху,

– заявив аналітик-міжнародник.

Путін добре розуміє, що чекатиме на нього, якщо не даватиме ФСБшному крилу все більше ресурсів. А саме – охорона російського диктатора зрештою заплющить очі на деякі процеси в його оточенні й глава Кремля пропустить удар у спину.

Чого Путін марно намагається уникнути?

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко також вважає, що стрімкий рух російської економіки до краю прірви спонукає Путіна подумати про власні перспективи.

На сьогодні головний сценарій для Путіна – це спробувати уникнути того, що вже не уникнути, – краху російської економіки,

– наголосив Огризко.

Тому, пояснив він, глава Кремля часто зустрічається зі своїми економічними радниками. І Путін запитує у них, чому ті не казали, наскільки поганою є ситуація.

До цього додається проблема з поповненням російської армії. Як зазначив ексміністр, керівники підприємств отримали вказівку відправити до війська своїх працівників. Це свідчить про провальну кампанію щодо укладання контрактів, оскільки вже навіть гроші не спонукають росіян іти воювати.

До речі! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розкрив, що Путін розглядає принаймні 3 сценарії щодо війни в Україні. Перший сценарій – продовжувати війну щонайменше до 2028 року. Другий – "дрейф" до припинення вогню та заморожування війни. І третій – далі воювати в Україні, паралельно переходячи до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року.

Водночас Огризко вважає малоймовірним оголошення Путіним загальної мобілізації. Тому що на це потрібні чималі гроші, а російська економіка й так у поганому стані. Це змушує главу Кремля міркувати над тим: припинити війну та який привід використати для цього або ж остаточно добити Росію.

Більше про проблеми Росії: що відомо?