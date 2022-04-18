Путін сміється в обличчя, поки світ вагається назвати звірства в Україні геноцидом, – Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію, що Володимир Путін відзначив російську бригаду, яка влаштувала звірства в Бучі.

Михайло Подоляк акцентував, що поки хтось дискутує, чи можна називати злочини Росії в Україні геноцидом, країна-агресорка продовжує сміятися світу в обличчя.

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"Путін присвоїв почесне гвардійське звання бригаді, яка перебувала в Бучі" – повідомив радник голови Офісу Президента.

"За героїзм і відвагу", – йдеться в указі. У вбивствах дітей та ґвалтуванні жінок, треба розуміти?,

– зазначив Михайло Подоляк.

Що відомо про звання

Володимир Путін присвоїв 64-й бригаді почесне звання "гвардійської" за "зразкові дії" в ході війни проти України. "За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів", – зазначено в указі.

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