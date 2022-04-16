Путін "у своїй логіці" вважає, що перемагає у війні в Україні, – канцлер Австрії

Канцлер Австрії Карл Негаммер вважає, що в очільника окупантів Путіна "своя логіка". І тому вождь кремля вважає, що він нібито перемагає на війні з Україною.

Такі висновки австрійський канцлер зробив після зустрічі з Путіним під час візиту до Москви 12 квітня. Про це Карл Негаммер заявив під час інтерв'ю.

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Негаммер розповів про деталі розмови з Путіним

Австрійський канцлер розповів, що під час зустрічі з Путіним розповів очільнику кремля про злочини російської армії в Україні, на що той відповів, що "співпрацюватиме з міжнародними організаціями". Та потім він сказав, що не довіряє Заходу, тобто і розслідуванню теж.

На думку Негаммера, Путін досі вірить у те, що він буцімто переможе у війні.

Він звинувачує українців у геноциді на Донбасі. Так що поки він зараз у своєму світі, я думаю, він знає, що зараз відбувається в Україні. Але я думаю, що він вірить, що виграє війну,

– заявив Негаммер.

Канцлер Австрії також заявив, що Путін йому сказав йому про важкі наслідки війни проти України, яку той, звичайно, називає "спецоперацією". Та попри те продовжував говорити про нібито необхідність цієї війни.

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