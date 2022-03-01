"Путін, на тебе чекає Гаага": мер Вільнюса зробив напис на дорозі проти російського посольства

Мер столиці Литви Вільнюса намалював на дорозі навпроти російського посольства яскравий і чіткий посил для президента Росії. "Путін, Гаага чекає на тебе".

Зробив це міський голова особисто – балончиком білої фарби. І пояснив свій крок так: "Ми підтримуємо мистецтво. Особливо те, яке містить послання миру".

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Про Путіна в Гаазі мріє вже весь світ – Литва теж

У Вільнюсі, столиці Литви, на даху будівлі, яка належить Москві, з’явилося графіті російською мовою з написом "Російський корабель, іди на х**". Пряме та чітке послання.

Трохи лайтовіше зробив мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс. На дорозі напроти посольства Росії він розмістив велетенське 20-метрове гасло: "Путін, Гаага чекає на тебе".

Наше місто завжди підтримує мистецтво. Особливо мистецтво, яке містить послання миру. А послання миру в тому, що військові злочинці повинні опинитися в Гаазі, у кримінальному суді,

– пояснив мер.

Литва колись була частиною СРСР, тож також добре знає суть російської імперської системи. Системи, яку зараз намагається відновити російський президент Володимир Путін.

Відновити через війну – напавши на Україн, жорстоко та цинічно знищуючи наші міста та вбиваючи людей.

Нині Литва – частина НАТО та Європейського Союзу. Віримо, що скоро там будемо й ми. А от Володимир Путін буде на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі.

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