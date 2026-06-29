Путін не допоможе: генерал армії пояснив, чому Лукашенко не наважиться на війну з Україною

Білоруська армія, на відміну від російської, не має внутрішнього бажання воювати проти України чи країн НАТО. Лукашенко розуміє, що втягування Білорусі у війну може прискорити кінець його режиму.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що самопроголошений президент Білорусі балансує між тиском Путіна та власним страхом втратити владу.

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Чи готова білоруська армія воювати за інтереси Кремля?

Росія веде не просто бойові дії, а терор – залякування цивільного населення, вбивства, зґвалтування під час окупації. У білорусів же, попри власний авторитарний режим – вища морально-політична планка. Вони не хочуть ні воювати, ні брати участь у системних злочинах такого масштабу,

– зазначив Маломуж.

Тому Лукашенко шукає альтернативні контакти з Трампом, Сі Цзіньпіном, Ердоганом і навіть окремими країнами Європи. За словами Маломужа, це наперед готовий аргумент: мовляв, він діяв так, бо інакше Путін би його знищив.

Та наразі Лукашенко продовжує допомагати Росії – пропускає війська, передає зброю та боєприпаси, надає НПЗ, а також зв’язкову інфраструктуру, яку начебто відключили, але насправді вона й досі працює в інтересах РФ.

Водночас Путін намагається нав’язати наратив про "підготовку Україною нападу на Білорусь". Це слугує формальним приводом для введення білоруських військ, бо Лукашенко погодився залучати армію лише у разі "збройного нападу". За словами Маломужа, таку провокацію можуть змоделювати через російські спецслужби.

Путін і Лавров уже попередили, що будь-яка нейтралізація Україною ретрансляторів чи НПЗ у Білорусі, що обслуговують армію РФ, вважатиметься нападом на Росію за угодою 2025 року.

"Україні потрібно готуватися до провокацій на кордоні й розвивати саме оперативні контакти з білоруськими військовими та спецслужбами – це найефективніший спосіб запобігти задумам Кремля", – зазначив Маломуж.

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