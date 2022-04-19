Путін – це інструмент знищення Росії, – Андрухович

Володимир Путін уперто намагається лізти в бік України, хоча кремлівський глава не один раз переконався, що це дуже несприятлива для нього країна. Він завжди тут терпить поразку і "ламає зуби".

Про це сказав письменник Юрій Андрухович. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

До слова Путін і далі буде досягати своєї мети, – Клімкін

Він зазначив, що оскільки Путін такий впертий, що продовжує намагатись захопити Україну, отже на певному етапі має настати кінець і йому, і його системі.

Якщо брати останні два десятиліття, відколи Путін став президентом, він став інструментом для знищення Росії,

– вважає Андрухович.

І наголосив, що за все зло цього світу сьогодні фактично відповідає Росія.

"Західний світ має нам допомагати приборкати це найсильніше зло цього світу. Я вважаю, що це наша місія", – додав Андрухович.