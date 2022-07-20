Путін впевнено заявляє, що експортні можливості росії цього року з 30 мільйонів тонн зерна зросли до 50 мільйонів. Раніше в мережі публікували фото, як збільшується цей "потенціал" – російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії.

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Зухвалі заяви путіна про зерно

Так, весь світ знає, як російські аграрії продемонстрували "приріст" урожайних обсягів практично вдвічі. Найкраще це знають українці на тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Ба більше, Путін "погодився" випустити українські судна. Однак вимагає зняти з росії "зернові" санкції. Президент держави-агресорки зухвало заявив, мовляв, США мають зняти всі обмеження на експорт російського зерна, "якщо хочуть покращити ситуацію на ринку продовольства".

Що відомо про "зернові" переговори

У Стамбулі 13 липня відбулись переговори щодо вивезення зерна з України. Серед учасників, крім України та росії, була Туреччиною та ООН.

Після зустрічі Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що українська та російська делегації продемонстрували розуміння.

Невдовзі у Стамбулі відбудеться другий раунд перемовин. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що зараз процес суттєво просунувся.

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