Диктатор Путін вчетверте за рік збільшив чисельність російської армії. Йдеться уже про загальні понад 1,5 мільйона осіб.

Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо указ Путіна

Очільник Кремля підписав указ про збільшення загальної штатної чисельності збройних сил Росії до 2 441 630 осіб.

Тож, згідно з документом, кількість безпосередньо військовослужбовців зросте майже до 1 550 500.

Відповідний указ було підписано 28 вересня.

"Указ набирає чинності з дня його підписання", – йдеться у документі.

До слова, президент Зеленський зазначив, що фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію. Про це свідчить збільшення кількості військових.

Вони також планують посилювати набір іноземців. Окрім того, за даними розвідки, на території Росії зараз перебуває 8 тисяч північних корейців і готується до розгортання ще 10 тисяч.

Зеленський наголосив на важливості, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Україна поінформує кожну країну про плани Кремля.