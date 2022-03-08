Путін вербує іноземних бойовиків для війни проти України, – Пентагон

Росія може залучати іноземних найманців, щоб ті брали участь у війні проти України на боці окупанта.

У США вже є докази, які підтверджують цю інформацію. Про це в інтерв'ю заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

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За його словами, попри те, що наразі у війні бере участь понад 150 тисяч російських військовослужбовців, вони вже не можуть продовжувати просуватися вглиб України. Особливо на півночі.

В такій ситуації Путін визнав, що власних сил бракує, тож потрібно спробувати залучити іноземних бійців "для цієї його війни".

У нас є докази, які заслуговують на увагу і які підтверджують цю історію, що вони (Росія – 24 канал) насправді намагаються завербувати іноземних бойовиків,

– заявив Кірбі.

Інші дані про завербованих найманців

Про те, що Росія намагається залучити на свій бік іноземних найманців лунає вже не вперше. Раніше у Wall Street Journal заявляли, Росія вже організувала канал постачання бойовиків із Сирії для їхньої подальшої участі у війні проти України.

Також джерела WSJ стверджують, що частина цих бойовиків вже у Росії та проходять тренування перед тим, як їх відправлять до України.

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