Хоче зону безпеки уздовж кордону з Україною: Путін видав маразматичні заяви про війну
- Путін оголосив плани створення зони безпеки вздовж кордону з Україною в Харківській, Сумській та Чернігівській областях.
- Герасимов заявив про нібито успіхи російських військ, зокрема в Сіверську та Костянтинівці, та про контроль над трьома населеними пунктами в Харківській області.
Володимир Путін провів нараду з командувачами збройних сил Росії 1 грудня. Російський диктатор зробив низку заяв про війну в Україні, зокрема озвучив плани щодо створення зони безпеки вздовж кордону з Україною.
Про це пише 24 Канал із посиланням на російську газету "Известия".
Що Путін каже про війну в Україні?
Путін відвідав один із пунктів управління Об'єднаного угруповання військ та отримав доповіді про нібито захоплення Покровська на Донеччині та Вовчанська у Харківській області.
Російський диктатор вважає, що окупаційні війська тримають ініціативу та продовжують наступ майже на всіх напрямках. Також Путін озвучив плани щодо "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ". Під цим він має на увазі "необхідність взяття під контроль" прикордонних районів трьох областей України, а саме: Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
Диктатор звернув увагу на те, що Україна нібито відправляє своїх солдатів "на забій" та забороняє їм здаватися у полон.
Це трагедія українського народу, яка пов'язана зі злочинною політикою злодійкуватої хунти, яка захопила владу в Києві,
– каже Путін.
Очільник російського генштабу Герасимов зробив низку заяв про "успіхи" окупаційних військ на фронті:
- Окупанти нібито щодня звільняють близько 100 будівель у Сіверську.
- Близько 30% будівель у Костянтинівці, мовляв, перейшли під контроль російської армії.
- У Сіверську штурмові підрозділи ведуть вуличні бої, запевнив росіянин.
- У листопаді під контроль військові Росії нібито перейшли три населені пункти в Харківській області.
Що про ситуацію на фронті кажуть у Генштабі ЗСУ?
Тим часом Олександр Сирський заявляє, що за тиждень у Покровську українські військові зачистили територію площею 11,5 квадратних кілометрів.
Наразі українські захисники блокують спроби російських військових штурмувати місто малими піхотними групами. Однак Сирський повідомив, що окупанти, зазнавши значних втрат, залучили в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв.
Своєю чергою, начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов вважає, що Росія не зможе захопити Покровськ до кінця 2025 року. Водночас окупанти зосередили понад 100 тисяч військ на цьому напрямку.