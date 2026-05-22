Путін віддав наказ підготувати удар по Україні

Російський диктатор продовжує видавати терористичні накази. Він хоче, аби по Україні завдали чергової атаки.

Сталося це після влучання на окупованій Луганщині, передає 24 Канал.

Чому Путін оголосив про нову атаку на Україну?

Нібито 6 людей загинули внаслідок атаки у ніч на 22 травня на студентський гуртожиток філії Луганського педагогічного університету в окупованому Старобільську, побідкався Путін. Ще 39 осіб постраждали, а 15 – вважаються зниклими безвісти.

Тож він наказав російському міноборони надати пропозиції відповіді на цей удар, а ще оголосив хвилину мовчання після своєї заяви.

"Обмежитися заявами в такій ситуації неможливо", – заявив диктатор.

Він назвав цей удар терактом. За його словами, він "не був випадковим", адже "три хвилі БпЛА били в одне місце". Загалом окупанти нарахували 16 безпілотників.

Деталі ми розслідуватимемо, висновки будуть зроблені. Але нам ще раз стає очевидно, з ким ми маємо справу, з ким ми боремося і за що. Це і є прояв неонацизму,

– також видав диктатор країни-терористки.

Нагадаємо, що тим часом в Україні з початку повномасштабного вторгнення від рук путінської армії загинуло щонайменше 15 850 людей. Серед жертв – 791 дитина. Також від дій Росії постраждали ще 44 809 осіб, з яких 2 752 – діти.