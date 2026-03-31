Путін віддячив 20-річного сина Кадирова за "багаторічну роботу"

Володимир Путін оголосив подяку Ахмату Кадирову за багаторічну діяльність на державних посадах. Однак йому всього 20 років.

Путін видав відповідне розпорядження.

Як Путін віддячив Ахмату Кадирову?

У документі зазначається, що відзнаку надано за внесок у розвиток фізичної культури і спорту, а також за "багаторічну сумлінну роботу".

Це рішення з’явилося невдовзі після призначення Кадирова-молодшого на посаду віцепрем’єра Чечні, яке відбулося у січні 2026 року. Тоді Рамзан Кадиров пояснював своє рішення тим, що його син нібито має значний управлінський досвід, високий рівень відповідальності та системний підхід до роботи.

Ахмату Кадирову нині 20 років. Він одночасно обіймає посади віцепрем’єра та міністра фізичної культури і спорту Чечні. Раніше він керував футбольним клубом "Ахмат", працював у профільному міністерстві, а також очолював молодіжне відомство республіки й регіональне відділення організації "Рух перших".

