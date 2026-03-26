Тим часом Кадирову-молодшому всього 18. Про це повідомляє ASTRA.

Як і коли Адам Кадиров з'явився на публіці після аварії?

У середині січня йшлося, що Адам Кадиров потрапив у ДТП у Грозному. Тоді його літаком відправили в Москву. Були й дані про загибель водія другої автівки.

"Нова газета Європа" вказала, що Кадиров-молодший кілька тижнів був у московській клініці. Там йому діагностували тріщину у щелепі та видалили селезінку. А також призначили сувору дієту на пів року.

Тоді Рамзан Кадиров спростував ці повідомлення. Тепер же Адам пишається погонами з однією великою зіркою – тобто отримав звання майора.

Син Рамзана Кадирова, 18-річний Адам, вперше з'явився на публіці після повідомлень про його аварію. Кадри було опубліковано у телеграм-каналі глави Чечні. На відео Адам Кадиров виступав на засіданні Ради безпеки Чеченської Республіки, яке він очолює з 21 квітня минулого року. На відео Адам Кадиров зачитує доповідь, в якій згадуються заходи, проведені під час Рамадану (17 лютого – 19 березня 2026 року),

– пишуть ЗМІ.

Адам Кадиров читає промову з папірця: дивіться відео

Зверніть увагу! Видання "Важные истории" наголосило, що для "простих смертних" у Росії для цього потрібна вислуга щонайменше у 8 років – або й 10. Майора дають тим, хто закінчив вище військове училище чи відомчий навчальний заклад. Але немає даних, щоб Кадиров-молодший навчався там. Також привертає увагу, що його форма старого зразка, без знаків розрізнень.

Телеграм-канал NEXTA нагадує: Микита Журавель, побитий у Грозненському СІЗО Адамом Кадировим, загадково пропав дорогою до колонії.

За останні роки Адам Кадиров отримав 27 державних нагород. Їх почали активно видавати після того, як він побив студента Микиту Журавеля за спалення Корану,

– іронізує медіа.

Микита спалив Коран ще у 2023 році. Його засудили до 13,5 років колонії у справі про державну зраду. Кадиров-молодший побив хлопця на камеру.

Чеченські посадовці заявили тоді, що це було гуманно, "адже не вбив". І взагалі – що Адам показав приклад патріотизму своїм учинком.