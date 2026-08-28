Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля.

Путін давно нагадує гравця в карти, який стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді.

Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну.

Захід не хоче діяти