Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутнє країни, – зовсім не нове. Про це пише Микола Бєлєсков
.
Путін живе в іншій системі координат
Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля.
Путін давно нагадує гравця в карти, який стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді.
Все більше схоже на те, що окупант Кремля
готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну.
Захід не хоче діяти
А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні, прийнятному для Заходу, це іще і приховування неможливості та небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах, прийнятних для Заходу.
Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду по суті нічого не коштує для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.