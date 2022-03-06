Путін відправив в Україну Росгвардію з кийками, думав "розганяти купку невдоволених", – Бутусов

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Журналіст Юрій Бутусов заявив, що серед техніки, яку покинули окупанти під Харкова, були автомобілі Росгвардії. За його словами, ворожі гвардійці приїхали, щоб розганяти "купки невдоволених", однак сильно прорахувалися.