Путін відправив в Україну Росгвардію з кийками, думав "розганяти купку невдоволених", – Бутусов
6 березня 2022 , 01:24Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що серед техніки, яку покинули окупанти під Харкова, були автомобілі Росгвардії. За його словами, ворожі гвардійці приїхали, щоб розганяти "купки невдоволених", однак сильно прорахувалися.
За словами журналіста, в автівках Росгвардії буликийки і щити. Усе це хотіли використати для розгону протестів проти окупантів.
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