Путін продовжує вигадувати про "просування росіян на фронті", – ISW

Володимир Путін продовжує розповідати про нібито "значні просування російських військ", які не відповідають реальній ситуації на полі бою. Таким чином диктатор намагається сформувати наратив про масштабні успіхи окупантів.

Про це повідомили в ISW.

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Як Путін бреше про просування російських військ?

Володимир Путін заявив, що російські війська нібито швидко просуваються майже на всій лінії фронту, а українські удари "не впливають" на бойові дії. Основний акцент він зробив на Донецькому напрямку, зокрема районі Лимана, Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки та Добропілля.

Водночас у ISW наголосили, що ці заяви значно перебільшені. Російські сили зберігають обмежену присутність у Лимані та перебувають на відстані понад 10 – 20 кілометрів від Слов'янська і Краматорська, що не відповідає озвученим Путіним оцінкам просувань.

За словами диктатора, російські війська нібито контролюють майже всю Костянтинівку та продовжують "зачистку" міста, а також просунулися в напрямку Олексієво-Дружківки.

В інституті зазначили, що ці твердження завищені. Російські сили контролюють менше половини Костянтинівки та не закріпилися на більшості територій, а до Олексієво-Дружківки залишаються кілька кілометрів.

Володимир Путін також говорив, що російські війська нібито просунулися до Ганнівки та самого Добропілля, а також припустив можливість швидкого обходу українських укріплень із цього напрямку. В ISW повідомили, що фактичні просування окупантів у цьому районі обмежуються приблизно 7 кілометрами від зазначених населених пунктів.

Диктатор згодом розповів, що російські війська нібито розширюють "буферну зону" на півночі Сумської області та просуваються в бік Сум, а також пов'язав це з подіями в Курській області.

За оцінками ISW, реальна присутність російських сил у цьому районі є дуже обмеженою. Розвідгрупи діють приблизно за 13 кілометрів від Сум, а просування фіксується на відстані близько 17 кілометрів.

Президент Росії заявив про нібито просування російських військ на Куп'янському напрямку та розповів про бої поблизу Куп'янська і Куп'янська-Вузлового, стверджуючи про значні успіхи та оточення українських сил.

Однак ISW зазначає, що ці заяви не відповідають реальній ситуації, а російські війська контролюють лише невеликі ділянки території в обох населених пунктах (близько 2 – 3%) й не мають там стійких позицій.

Володимир Путін сказав, що його армія нібито майже оточила близько 5 тисяч українських військових на східному березі річки Оскіл у районі Борової та просуваються з кількох напрямків. Водночас ISW зазначає, що доказів такого оточення немає. Російські сили не досягли заявлених позицій та взагалі не наблизилися до річки Оскіл.

Також глава Кремля повідомляв, що російські війська нібито продовжують просування на Запорізькому напрямку та заперечив будь-які успіхи України на півдні, називаючи українські дії лише "диверсійними групами". У ISW зазначили, що ЗСУ з початку 2026 року звільнили понад 400 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку, що повністю суперечить російським заявам про ситуацію на фронті.

Путін вигадує про просування російських військ / Карти ISW

Що ще відомо про російську пропаганду?

Російський диктатор Путін похвалився "успіхами" своїх військових на фронті. За його словами, армія Росії дуже швидко просувається на низці напрямків.

За словами диктатора, метою росіян є створення "безпечних зон" на Сумщині та на Вовчанському напрямку. Він додав, що таке завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ в Курську область.

Путін запевнив, що російські солдати нібито перебувають на відстані "від 2,5 до 4 – 5 кілометрів від західної межі Куп'янська ", а ЗСУ нібито "не мають успіхів у просуванні".