Путін використовує ті ж репресивні методи, що й глава Китаю Сі Цзіньпін, – The Washington Post

Президент Росії Володимир Путін любить копіювати репресивні методи у голови Китаю Сі Цзіньпіна. Зокрема, мовиться про закиди проти опозиції і незалежних медіа.

Щобільше, Путін розглядає вільну та незалежну пресу як загрозу. Про це пише у авторській колонці видання.

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Репресивні методи Путіна

Приклад Китаю

Уряд Сі Цзіньпіна у 2015 році схвалив закон про "іноземного агента". Він означає обмеження і покарання для неурядових організацій.

Також завдяки Сі тоді заарештували понад 300 адвокатів і активістів.

"Тепер Путін наслідує Китай з арештом 30 квітня Івана Павлова, одного з найвідоміших російських правозахисників, який представляв опозиціонера Олексія Навального", – пишуть у виданні.

Приклад Фіделя Кастро

Там також додали, що російський глава користується і "довідником диктатора" – Фіделя Кастро, який в 1960 році почав затикати газетам роти.

Що відомо про репресії проти журналістів у Росії

В останні місяці Путін різко загострив тиск на громадянське суспільство. До того ж від 23 квітня російський Мін'юст вніс російськомовне видання "Медуза" в реєстр іноземних ЗМІ, "що виконують функції іноземного агента".

. Відповідно до закону, такі ресурси зобов'язані попереджати читачів про свій статус у кожній публікації. Причому розмір цього уточнення має бути вдвічі більшим за саму публікацію.

У редакційній колонці The Washington Post кажуть, що в російських умовах – це чорна мітка, яка ставить видання на межу виживання.

Служба зовнішніх зв'язків Євросоюзу на офіційному сайті опублікувала заяву на підтримку виданню.

Так, випадок з "Медузою" здається тільки частиною скоординованих спроб Кремля знищити громадянське суспільство, вважають у The Post .

Редакція газети The Washington Post закликає країни Заходу відповісти Путіну на репресії проти опозиції і незалежних медіа.