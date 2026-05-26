Путін продовжує слухати брехуна Герасимова щодо ситуації на фронті, – Коваленко

Ворожа армія не може похизуватися успіхами на фронті. Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов звітує російському диктатору Володимиру Путіну про уявні "успіхи", який продовжує плекати надію на те, що українські бійці нібито можуть здатися.

Своє бачення ситуації висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Як відбувається комунікація між військово-політичним керівництвом у Росії?

Країна-агресорка кидає всі свої сили на захоплення українського Донбасу, щоб продемонструвати хоча б якісь результати так званої "СВО". При цьому реальність свідчить про цілковитий провал із виконанням завдань окупантів на Сході.

За словами Коваленка, Герасимов бреше Путіну, що росіяни буцімто змусять ЗСУ здатися. Так, сам очільник Кремля закликає до цього й "вкотре виглядає божевільним".

Керівник ЦПД нагадав, що подібна ситуація була й із заявами про "взяття" Куп'янська. Тоді Герасимов кричав про захоплення міста, але воно й досі перебуває під контролем Сил оборони.

Загалом, як пояснив Коваленко, наразі відбувається щось подібне. Українські військові знищують росіян "десятками тисяч на місяць", також б'ють по тилу ворога та руйнують економіку агресора.

Але Путін продовжує слухати брехуна Герасимова й жити в паралельній реальності,

– зазначив Коваленко.

Чому країна-агресорка знову погрожує ударами по Києву?

Вороже МЗС відверто залякує Україну "системними" атаками на столицю. У Кремлі це виправдовують ударом нібито по коледжу в Старобільську на Луганщині. Водночас аналітики ISW вважають такі пояснення безпідставними.

Росіяни навіть закликали іноземців, зокрема дипломатів, якомога швидше виїхати з Києва. Європейські посли, втім, рішуче засудили такі погрози й відмовилися покидати столицю.

При цьому очільник МЗС Росії Сергій Лавров провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо й повідомив про наміри бити по центрах ухвалення рішень у Києві, а також по об'єктах, пов'язаних із ЗСУ.

Водночас Рубіо, коментуючи атаки, заявив, що удари з обох сторін лише підкреслюють необхідність якнайшвидшого припинення війни. Він також додав, що США готові сприяти завершенню конфлікту та підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення миру.