Путін висуне свою кандидатуру в президенти: розвідка Британії сказала, коли це станеться

Розвідка Великої Британії проаналізувала вчинки та заяви Владіміра Путіна. У міністерстві вважають, що російський диктатор намагається показатися "патріотичним" кандидатом перед виборчою кампанією.

За даним Міноборони Британії, саме тому диктатор 10 листопада відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Британська розвідка пояснила подальші плани Кремля.

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Чого чекає Кремль від планованої великої пресконференції Путіна

Кремль 9 листопада заявив, що російський диктатор Путін проведе свою традиційну комбіновану пресконференцію та публічну телефонну розмову до кінця 2023 року.

Кремлівські стратеги майже напевно розглядатимуть цю подію як важливу віху в очікуваній кампанії Путіна із забезпечення собі п'ятого президентського терміну на виборах у березні 2024 року,

– заявили розвідники.

За їхніми даними, ймовірно, глава Кремля висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року.

Ба більше, Путін 10 листопада 2023 року неспроста відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, зустрівся з начальником Генштабу генералом Валєрієм Герасимовим і міністром оборони Сєргєєм Шойгу.

"Це другий візит Путіна до штабу за чотири тижні: ймовірно, це активізація його постійних зусиль представити себе "патріотичним" кандидатом напередодні виборчої кампанії", – мовиться в повідомленні.

Путін вимагає результатів в Авдіївці до середини грудня

Володимир Зеленський розповів, що російський диктатор готовий кинути на загибель скільки завгодно своїх людей, адже він хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат.

Тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно,

– пояснив президент України.

За словами нашого лідера, чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гіршою для ворога буде загальна ситуація та перебіг цієї війни.