Про воєнну допомогу і не тільки: Путін вніс у Думу проєкт про ратифікацію договору з КНДР

Російський диктатор Владімір Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР.

Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Що передбачає цей договір

Ввечері 14 жовтня російські пабліки повідомили, що Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР.

Невдовзі в пабліках зазначили, що саме передбачає цей договір між російською та північно-корейської стороною.

Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР передбачає військову та іншу допомогу однієї з країн у разі нападу на іншу,

– ідеться в повідомленні.