Путін воює із дітьми, жінками та літніми людьми, – Данілов
Джерело:"Рада"
Українська делегація намагається розв'язати питання гуманітарного коридору, однак Росія наразі не йде на поступки. Олексій Данілов сказав, що Володимир Путін у такий спосіб воює з мирним населенням.
Секретар РНБО наголосив, що страждають діти, жінки та літні люди. Це є неприпустимим, однак Росія не зупиняється
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За словами Данілова, українська делегація на перемовинах робить дуже велику роботу, намагаючись з росіянами розв'язати питання гуманітарного коридору.
"Це питання №1. Якщо є військові дії, до діти, жінки, літні люди тут ні до чого. Їх треба вивозити по цих гуманітарних коридорах", – сказав Данілов.
Він запевнив, що дуже хоче, щоб з росіянами вдалося розв'язати ці питання.
Наскільки це буде можливо – я б хотів побажати лише успіху у цьому питанні. Виходить так, що Путін воює з дітьми, жінками і літніми людьми, це неприпустимо,
– підсумував секретар РНБО.