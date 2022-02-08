Путін здав позиції

Що по суті означає висловлювання Путіна про "нравится – не нравится, терпи, моя красавица"? Мені здається, що Путін потрошечки втрачає холоднокровність і той контроль, який він мав буквально кілька тижнів, можливо, місяць тому.

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Перед тим, як розпочав давати вказівки й ультиматуми західному світу у вигляді умов нерозширення НАТО, у вигляді непровокування Росії на різні активні дії.

Ми бачимо, що ці ультиматуми і погрози, які транслювалися, не зіграли на руку самому Путіну. Більше того, вони призвели до абсолютно іншого, протилежного результату, аніж очікувалося. Зокрема до того, що США і НАТО загалом збільшують свою присутність на європейському континенті, і власне у Східній Європі, на своїх східних кордонах.

Ілюзія контролю

Путін по суті розуміє, що ті класичні його важелі впливу, які він використовував проти Заходу й України, не грають ролі. І відверто вважаючи Зеленського слабким президентом із першого дня його перебування на посаді, Путін був певен, що у нього є можливість тиснути на нашого президента й різноманітними маніпуляціями та провокаціями домагатися бажаного.

Зверніть увагу! Ми пам'ятаємо, як у 2019 році Путін з певною радістю сприйняв новину про перемогу на виборах Зеленського, думаючи, що цей президент є слабшим і може бути більш контрольованим і недосвідченим.

Росія має серйозний вплив на подібних людей в усьому світі. Вона завжди підтримувала слабких і тих, хто може бути залежним від неї.

Путін розраховував, що з Україною та Зеленським буде подібна ситуація. Але сталося не так, як гадалося.

Провалений план

Путін здійснив кількасот спроб вплинути на Зеленського, зманіпулювати, створити провокації, загрозу, певну інформаційну ситуацію, за якої ми опинимося в кризі, тому що Зеленський буде змушений реагувати на ці заяви, йти на перемовини, просити милостиню й благати Росію відступити.

Показово! Але цього не відбувається. Натомість Україна посилює свої міжнародні позиції. Ми проводимо консультації та перемовини із тими ж США, підписуємо угоди з Британією, проводимо зустрічі з французами, німцями. Тобто Україна діє абсолютно протилежно від того, що хотілося Путіну.

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На пресконференції з Макроном Путін вчергове продемонстрував відсутність культури в його державі / Фото Getty Images

Прірва між цивілізацією та дикунами

Тому ось ця реакція – це не що інше, як фактично вже втрата контролю над бажаним ходом подій і втрата холоднокровності, з якою завжди Путін намагався комунікувати.

Я не відкидаю того, що це може бути чергова провокація для того, аби викликати Зеленського на емоції. Ми знаємо, що Зеленський – емоційна людина, людина медійна, йому це не подобається.

Але в нинішній ситуації українському президенту залишається лише продовжувати вести лінію ту, яку вони започаткували після загострення чергової кризи на сході. Це буде найкращою відповіддю замість реакції на видозмінені слова однієї з матюкливих російських частівок.

Тому цим проявом Путін лише показав, який рівень культури і політичної, і загалом має його суспільство.

Варто знати – як Зеленський відреагував на висловлювання Путіна: дивіться відео