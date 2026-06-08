Може ризикнути, – політолог припустив, як Путін спробує натиснути на Україну

Реальний інструментарій Путіна є вкрай обмеженим, бо офіційна мобілізація малоефективна, а застосування ядерної зброї є малоймовірним. Відтак, найбільш імовірним сценарієм залишається посилення повітряного терору проти цивільного населення України.

Політолог, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що кремлівський диктатор намагається через ядерний шантаж здобути те, чого його армія не здатна досягти на полі бою.

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На які кроки може піти Путін найближчим часом?

У ЗСУ повідомляють, що росіяни почали відступати у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Путіна немає додаткових інструментів впливу на ситуацію. Є, звісно, там мобілізація, про це багато дуже говорять. Мається на увазі не та, яка відбувається зараз, коли вони за гроші просто набирають людей, а мобілізація, яку вони оголосять офіційно. Але навіть у багатьох абсолютних прибічників Путіна є сумніви в тому, що це може призвести до якогось ефекту,

– сказав Рейтерович.

За словами експерта, Путін може посилити удари по Україні, але запас ракет небезмежний, а Російська Федерація, яка вважає своїми стратегічними супротивниками НАТО та США, не може використати всі запаси.

"Можуть бути чергові погрози використання ядерної зброї, але, знову ж таки, не на полі бою, бо це не буде мати ніякого ефекту. Можуть підірвати в чистому полі, як демонстрацію спроможності це зробити. Я думаю, що в них є різні сценарії, але позиція Китаю однозначно негативна стосовно використання ядерної зброї", – вважає Рейтерович.

Політолог вважає, що всі заяви та погрози – це спроба отримати хоч щось, оскільки російський президент розуміє, що далі ситуація може тільки погіршуватися. До того ж у вересні вибори, а вибори в авторитарній державі – це завжди певний елемент підтвердження довіри.

До чого ще може вдатися очільник Кремля: дивіться у відео

Що ще відомо про ситуацію в Росії?

У щорічному звіті латвійського Бюро захисту конституції зазначається, що Росія готує нову кампанію "юридичної війни" проти країн Балтії. За даними розвідки, Москва планує використати міжнародні судові механізми для політичного та дипломатичного тиску.

Зокрема, Кремль уже підготував і погодив на найвищому рівні позов до Міжнародного суду ООН проти Латвії, Литви та Естонії. Підставою для звернення мають стати звинувачення в нібито в дискримінації російського населення – тези, які Росія тривалий час просувала на майданчиках ОБСЄ та Ради Європи, а тепер планує перевести в площину практичних судових розглядів.