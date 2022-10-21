Путін ввів у Росії воєнний стан, але побоявся його так назвати

19 жовтня бункерний диктатор оголосив своєму населенню про введення воєнного стану на тимчасово захоплених Росією територіях. Крім того, він фактично запровадив аналоги такого ж стану в окупованому Криму та справжніх російських регіонах, але побоявся назвати це напряму.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, виступ Путіна після засідання ради федерацій був націлений здебільшого для задоволення потреб власного населення. Втім, паралельно з цим російський фюрер заклав чергову цеглину у подальше придушення власного населення безпосередньо у самій Росії.

Дивіться також Довго їдуть, швидко помирають: життя росіян закінчується протягом тижня після мобілізації

Оскільки загарбники продовжать отримувати поразку за поразкою на полі бою, а часткова мобілізація не вирішить проблем окупаційної армії, командуванню російського війська доведеться або вводити повноцінний воєнний стан по всій країні, або ж далі гратися у "новояз". Наразі кремлівський диктатор робить ставку на друге.

Путін хоче послабити мобілізацію у Росії та підтримати армію за рахунок жителів Півдня

Фактично Путін був вимушений хоча б якось відреагувати на підготовку до "жеста доброї волі" у Херсоні. Здача єдиного захопленого Росією обласного центру – вкрай серйозний ляпас для московського диктатора. Однак йому треба втримати марку "непереможного авторитета" перед власним населенням.

Судячи з усього, кремлівський диктатор не зміг проігнорувати те, що Україна повертає свої території. Однак "рішуча реакція" російського лідера на втрату "власних" територій виявилися геть жалюгідною. Закінчувати із "СВО" та оголошувати нам війну Путін відверто побоявся, як і вводити воєнний стан безпосередньо у Росії.

Натомість введення воєнного стану на тимчасово окупованому Півдні України є спробою показати внутрішній аудиторії "міць російської влади". А паралельно з цим – отримати привід масово та примусово депортувати українців з правобережжя Херсонщини до російської глибинки.

Крім того, звісно ж, Путін збирається проводити масову мобілізацію жителів захоплених ним територій. Адже це на якийсь час зможе послабити моральний тиск на "чмобіків" та загалом на російське суспільство.

Також треба зазначити, що хоч фюрер та його поплічники старанно робили вигляд того, що це рішення нічого не змінить у житті звичайних росіян, однак це не є правдою. Звісно ж, Путін як досвідчений шулер, знову вирішив погратися у новояз та оголосити у прикордонних з Україною регіонах та в окупованому Криму щось максимально незрозуміле – частковий особливий спеціальний стан підвищеної готовності режиму середнього реагування.

Відповідальність за дотриманням тільки що вигаданого Кремлем стану поклали на губернаторів. Однак що воно означає юридично, ніхто не розуміє. На це загалом російський президент і покладався – аби звичайний "Ванька" не зміг розібратися у купі складних слів, пишався розумним лідером та мовчки пішов до військкомату.

У Росії готуються до закриття кордонів

Однак губернатори отримали цілком зрозумілі інструкції, які, звісно, приховають від власного населення. Ба більше, розпорядження Путіна щодо впровадження додаткових заходів передали не лише "очільникам місцевої влади" у тимчасово окупованому Криму, Краснодарському краю, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ростовській областей та в українському Севастополі, а також у Москві. Рішення про "підвищене реагування" виконуватимуть у кожному регіоні.

Полягає воно у посиленні мобілізації та наборі вояк для територіальної оборони, переведення економіки на військові рейки, а також обмеженні руху транспорту та пересування по всій країні. Звісно ж, російська влада закриватиме своїм громадянам можливість виїзду за кордон – аби ті не розбігалися та не могли підсилювати панічні настрої у суспільстві.

Крім того, з 20 жовтня у Росії запроваджено новий рівень цензури – посилиться контроль за роботою об'єктів транспорту, зв'язку та друкарень. Всі вони за потреби працюватимуть на державу.

Фактично ж Путін оголосив у Росії воєнний стан, але назвав його іншими словами. Це, звісно, порушує всі норми конституції, а також базові права людини, однак літнього фюрера такі дрібниці не хвилюють.