Кремль – уже после того, как Асад улетел домой – сообщил, что Путин вместе с гостем вдвоем осудили турок и американцев. Говорится о действующих на территории Сирии без официального приглашения Дамаска и Москвы.

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То есть, Путин, чьи головорезы захватили Крым, восьмой год убивают украинцев на Донбассе, издеваются над ливийцам, суданцами и бог знает кем еще, вот этот самый Путин недоволен иностранным военным присутствием в Сирии.

Интервенция, мол, оккупация и нарушение международного права.

Еще в 2014 году стала расхожей шутка: "Россиянин, помни, в Осетии ты за ополченцев, в Сирии – против, в Украине – вместо". Сейчас понятно, что это вовсе не шутка.

Что Путин и толпы его подданных действительно не понимают, почему им нельзя захватывать чужое и вместе с тем возмущаются, когда иностранные военные контингенты оказываются где-то без согласования с Кремлем. Не понимают, насколько криво и нелепо выглядят оправдания совершаемых ими военных преступлений.

Путин загнал себя в угол с Ким Чен Ыном и Башаром Асадом

Путин, когда-то вхожий в большую восьмерку и, пускай и с оговорками, но признаваемый легитимным правителем, теперь сам себя загнал в один угол с Ким Чен Ыном и Башаром Асадом – людьми, легитимность которых построена на страхе, подчинении и крови.

Только с ними он может говорить на равных, только они ему рады, только у этих троих, может, и еще у парочки таких же изгоев, нет взаимных претензий друг к другу.



Путин загнал себя в угол с Ким Чен Ыном / Фото пресслужбы Кремля

С помощью таких вот персонажей Путин может демонстрировать свою международную значимость, показывать собственной свите, что кто-то в мире его уважает, приезжает к нему с визитами и вообще дружит с ним.

Дружба с диктаторами

С Ким Чен Ыном дружить сложнее – живет он далеко, путешествует только на поезде, а из-за коронавируса так и вообще не покидает родной Пхеньян.

Асад – другое дело. Он мчится к Путину по первому же свистку без каких-либо условий.

Российский диктатор ведет себя по отношению к сирийскому как к прислуге, но последнего это вовсе не смущает. Ведь без кремлевского заступника он давно был бы в тюрьме или на виселице.

Если бы не путинские убийцы в форме, буквально отутюжившие бомбами и ракетами целые города и провинции и убившие десятки тысяч человек, никакой асадовской Сирии давно бы уже не было.

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Асад так любит власть, так не мыслит себя вне президентского кабинета, что готов едва ли не ботинки облизывать тому, кто его в этом кабинете удержал.

Путина пустили в клуб лидеров ведущих стран авансом

Ну а Путину-то это зачем? Стоило место в большой восьмерке, устойчивое экономическое развитие и международное признание вылизанных долговязым сирийцем ботинок? В путинской системе ценностей – системе ценностей ограниченного жадного человека – несомненно стоило.

На международных саммитах той же восьмерки или двадцатки он был даже не последним среди равных. Все, включая его самого, понимали, что российского президента пустили в клуб лидеров ведущих стран авансом, в счет каких-то будущих заслуг.

Асад изображает восторг Путину

Там не оценили бы ни его безумные дворцы с отдельными комнатами для игрушечных машинок, ни странную тягу к целованию мальчиков. Никто бы им не восхищался, да еще и кривились бы от его дурных, привитых в гопнической питерской юности, манер.



Дружба Асада и Путина – притворство / Фото пресслужбы Кремля

Асад же готов изображать щенячий восторг по поводу любой путинской эскапады, демонстрировать преданность и обожание, лишь бы российские бомбы и ракеты продолжали сыпаться на головы всех, несогласных с его правлением.

Не дружба, а притворство

Дружба этих двоих – сплошное притворство. Путин притворяется, что действительно ценит Асада и защищает его режим, хотя, похоже, ему просто нравится убивать.

Асад – притворяется, что искренне восхищается своим московским дружком, тогда как на самом деле, не может не понимать, что о него просто вытирают ноги.

Со стороны оба они выглядят отвратительно, оба кажутся какими-то ядовитыми отрыжками давно ушедшего в прошлое Средневековья, в котором пожизненная власть была нормой, подлость правителей выдавалась за доблесть, а человеческая жизнь ничего не стоила.

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И очень хорошо, что сейчас такие как Путин и Асад – это исключение из правил. Плохо только то, что исключение это оставляет за собой такой длинный кровавый след.