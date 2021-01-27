Означав би кінець цивілізації: Путін заговорив про глобальний світовий конфлікт

Володимир Путін порівняв сучасні світові реалії з 30-ми роками ХХ століття. Очільник Кремля вбачає у новітніх політичних тенденціях ризики потенційного глобального конфлікту.

Джерело: 24 канал

Президент Росії наголосив, що загострення і жорсткість внутрішньополітичних процесів у багатьох країнах неминуче позначаються на характері міжнародних відносин. Особливо це стосується провідних світових держав.

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За словами Путіна, у результаті це ослаблює міжнародні інститути та множить регіональні конфлікти.

Нездатність і неготовність вирішувати такі проблеми по суті в XX столітті обернулися катастрофою Другої світової війни. Звісно, зараз такий глобальний, гарячий конфлікт, сподіваюся, в принципі неможливий. Він означав би кінець цивілізації,

– заявив очільник Кремля.

Що ще сказав Путін

Наразі у світі фіксують ризики "подальшого наростання розбіжностей" практично в усіх сферах.

Своє порівння сучасності з 30-ми роками ХХ століття Путін пояснив тим, що "за багатьма параметрами, за масштабом і комплексним, системним характером викликів, потенційних загроз певні аналогії все-таки напрошуються".

Криза старих моделей та інструментів економічного розвитку призводить до різкої поляризації поглядів та провокує зростання популізму.