Путін заговорив про заморожені мільярди: як Кремль заганяє американських перемовників у пастку

Путін пропонує спрямувати заморожені російські активи на фонд Ради миру та відновлення територій після укладення мирної угоди, не уточнюючи конкретні деталі. Росія намагається відвернути увагу від ключових питань переговорів.

Політолог Вадим Денисенко пояснив 24 Каналу, що це пастка для американських перемовників, яка має замінити обговорення глобальних питань завершення війни на другорядні теми.

Чому Путін заговорив про заморожені активи саме зараз?

Путін заявив про можливість спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених російських активів до Ради миру, а решту коштів використати на відновлення постраждалих територій після укладення мирного договору з Україною. Він повідомив, що це питання обговорюється з представниками адміністрації США і планує обговорити його з президентом Палестини.

Це не має жодного значення, тому що Путін вкинув цю тему, щоб відвернути увагу від переговорного процесу. Замість обговорення мирного плану Путін пропонуватиме американським перемовникам розморозити мільярд російських активів для Ради миру, при цьому Росія поки не вступатиме до неї,

– зазначив Денисенко.

Паралельно він намагатиметься перевести дискусію на тему розподілу цих коштів для відновлення територій, незалежно від того, окуповані вони чи ні.

У 28 пунктах плану Віткоффа – Дмітрієва був пункт про розподіл заморожених активів 50 на 50 між спільними проєктами Росія й США та відновленням України. Путін використовує подібну тактику, щоб звести глобальні теми завершення війни до другорядних деталей, які можуть не призвести до жодного результату.

"Це насправді пастка, щоб загнати американських перемовників у дискусію не про глобальні та важливі речі, а про деталі, до яких можна ніколи не дійти", – підкреслив Денисенко.

Що відомо про заморожені російські активи?