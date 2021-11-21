Путін запевняє, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що 21 листопада пройшов ревакцинацію від коронавірусу. Щеплення нібито зробив російською вакциною "Спутник Лайт".

Про це Путін заявив на зустрічі з заступником директора російського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології Денисом Логуновим.

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Так, глава Кремля каже, що зробив повторне щеплення за рекомендацією лікарів.

Сьогодні за вашою рекомендацією, за рекомендацією ваших колег я зробив ще одне щеплення – "Спутником Лайт". Це вже називається ревакцинація",

– сказав політик.

Як Путін почувається

Президент держави-агресорки переконує, що добре почувається після ревакцинації.

Каже, що болі не відчуває, стан – нормальний.

Що відомо про вакцинацію Путіна

Чиновник говорив, що перше щеплення проти коронавірусу зробив 23 березня. Він тоді не сказав, яку вакцину використовував. Щеплення Путін робив непублічно, відеокамер не було Речник російського лідера Дмитро Пєсков тоді сказав, що Путін не хотів, аби його вакцинація була публічною, тож росіянам "доведеться вірити на слово".

Другу дозу вакцини Путін начебто зробив у квітні. Лише у червні президент зізнався, що вакцинувався російським препаратом Sputnik V.