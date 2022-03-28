Путін зараз живе в повному вакуумі, він не може знати, що відбувається зовні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін нині перебуває у цілковитому вакуумі. Йому невідомо через це, що відбувається в зовнішньому світі.

У інтерв'ю англійському журналу The Economist президента запитали, чи він більше зараз апелює до людей Заходу, а не до політиків. Той відповів ствердно і сказав, що політики іноді перебувають у вакуумі й навів приклад Путіна.

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Те, що ми бачимо зараз, то Путін перебуває в закритій атмосфері. Тобто він не знає і я не можу описати все, що з ним відбувається. Адже не знаю, з ким він розмовляє щодня, щотижня чи кожні два тижні. Це означає, що він не може зрозуміти або не міг знати, що відбувається зовні,

– сказав президент.

За його словами, треба бути ближчим до світу.

"Я дуже відкритий до людей. Але навіть я, якби сидів у офісі і не виходив на вулицю 3 – 4 дні, я б не мав коректної інформації про те, що відбувається у світі", – пояснив Зеленський.

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