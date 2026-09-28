Росія ховає дані про НПЗ: Путін підписав указ про обмеження інформації

Володимир Путін 28 вересня підписав указ, який обмежує доступ до інформації про роботу російського паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, Росія заборонила поширювати в інтернеті дані про обсяги переробки та виробництва на НПЗ.

Відповідний указ Путін підписав у понеділок, 28 вересня. Документ опублікували на російському порталі правової інформації.

Що тепер не можна публікувати?

Згідно з указом, до інформації з обмеженим доступом віднесли дані про обсяги переробки та виробництва товарів російськими нафтопереробними заводами.

Обмеження стосуватимуться не лише статистики щодо роботи підприємств. Російська влада також вирішила приховати значний масив інформації, пов'язаної з постачанням енергоресурсів.

Зокрема, йдеться про:

найменування та кількість енергетичних товарів, які вивозять із Росії;

продавців, покупців і посередників;

взаєморозрахунки;

дати та час поставок;

транспорт, який використовують для перевезень;

маршрути транспортування;

термінали та склади;

географічні координати відповідних об'єктів;

агреговану митну статистику;

заплановані обсяги реалізації товарів паливно-енергетичного комплексу.

У документі окремо зазначено, що поширювати інформацію з відповідного переліку не можна через засоби масової інформації та інформаційно-телекомунікаційні мережі, зокрема через інтернет.

Водночас є виняток: компанії зможуть самостійно розкривати інформацію про власну діяльність. Конкретний перелік товарів, на які поширюватиметься нова заборона, російський уряд має визначити протягом 10 днів.

Засекречування інформації відбувається на тлі систематичних атак українських безпілотників по об'єктах російської нафтової промисловості. НПЗ цього року втратили близько третини потужностей із переробки через атаки українських дронів.

Указ Путіна пояснює нові обмеження необхідністю "вжиття невідкладних заходів у відповідь на недружні дії" США та інших іноземних держав і міжнародних організацій.

Нагадаємо, Росія не здатна повноцінно захистити власні нафтопереробні заводи від українських ударів, а регулярні атаки демонструють вразливість її протиповітряної оборони.

Як розповів в ефірі 24 Каналу колишній снайпер морської піхоти США та доброволець Міжнародного легіону Метью Семпсон, Кремль уникає домовленостей про припинення ударів по енергетиці, оскільки це фактично означало б визнання слабкості російської ППО.

Семпсон також звернув увагу на заяви Дональда Трампа із закликами припинити атаки на російські НПЗ через ризик зростання цін на нафту. Такі публічні заклики лише підкреслюють проблему із захистом російської енергетичної інфраструктури.

Водночас росіяни не можуть повністю прикрити навіть небо над Москвою, не кажучи вже про численні НПЗ по всій країні.