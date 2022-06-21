Путін заявив, що і далі "розвиватиме своє військо"

Попри шалені втрати своєї армії, президент держави-агресорки Володимир Путін заявив, що далі "розвиватиме" загарбницьке військо. Диктатор озвучив свої найближчі плани.

Путін виголосив промову перед випускниками військових вишів у Кремлі, передають російські ЗМІ. Диктатор розказував їм, мовляв, вони – "спадкоємці покоління переможців", інформує 24 канал.

До речі "Аналогов нєт": Путін вже погрожує новими ракетними комплексами С-500

Як Путін "розвиває" армію

Путін сказав, що Росія буде "розвивати та зміцнювати" свою армію, збирається "вдосконалювати" бойовий склад. Диктатор розказував про ракетні комплекси С-500, випробовування ракети Сармат, нібито "нові" засоби розвідки та безпілотники. Крім того, пригрозив збільшенням навчань для окупантів.

Насправді казки про російську "силу" – це звичайна риторика Путіна. Справжню "міцність" держави-агресорки показують колосальні втрати загарбників у зведеннях Генштабу ЗСУ.

"Двохсоті герої"

Путін продовжив свої казки виправданнями у пропагандистському стилі. Мовляв, треба захищати Донбас від "неонацистів" та "відстоювати право Росії на суверенний розвиток" – нібито країні хтось заважає.

Ба більше, диктатор наголошував, що всі учасники війни, яку він називає "спецоперацією" — герої. Мовляв, ставитись до них потрібно відповідно. Цікаво лиш, чому Росія відмовляється забирати тіла своїх ліквідованих "героїв". До речі, президент Володимир Зеленський теж дивувався, чому Кремль не зацікавлений у поверненні тіл загиблих військових.

Втрати росіян

Від початку повномасштабного нападу Росія вже втратила понад 34 тисячі своїх військових. Крім того, армія загарбників збіднішала на тисячі одиниць своєї техніки. При цьому Путін ще говорить про якийсь "розвиток".

Свіжі втрати ворога:

особового складу – близько 34100 (+300) осіб,

танків – 1496 (+19),

бойових броньованих машин – 3606 (+18),

артилерійських систем – 752 (+3),

РСЗВ – 239 (+1),

засоби ППО – 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),

крилаті ракети – 137 (+7),

кораблі /катери – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10),

спеціальна техніка – 59 (+4).

До речі – У лісах Харківщини масово ховаються окупанти-дезертири: