Путін заявив, що переговори в Україні "заморожені"

Володимир Путін заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні наразі фактично перебувають у замороженому стані. Водночас російський президент допустив розширення кола учасників переговорного процесу.

Про це він заявив під час пресконференції пропагандистам.

Що сказав Путін?

Говорячи безпосередньо про переговори щодо завершення війни в Україні, Путін заявив, що цей процес наразі не має активного розвитку.

Процес переговорів щодо українського треку загалом заморожений, як ми розуміємо,

– сказав Путін.

Путін прокоментував контакти між американськими та російськими спецслужбами, а також можливість проведення переговорів за участю Росії, США та України. За його словами, контакти між керівниками спецслужб Росії та США продовжуються.

"Контакти завжди є, завжди були. Між керівниками спецслужб підтримуються і прямі контакти. Чи потрібно розширення учасників? Ми за те, щоб переговори були наповнені змістом. Якщо хтось може зробити внесок, ми тільки за", – заявив Путін.

Водночас російський президент наголосив, що Москва нібито не зацікавлена в переговорах заради самих переговорів. Він заявив, що процес має мати конкретний зміст і результат.

Єдине, чого не хотілося б, – щоб це крутилося в безглуздому режимі. Але якщо хтось хоче зробити внесок у переговори, які зараз фактично заморожені, ми не проти. Тут потрібні фахівці, військові, дипломати,

– сказав глава Кремля.

Окремо він згадав представників президента США Дональда Трампа, з якими, за його словами, Москва продовжує працювати.

"Є близькі люди, яким ми довіряємо, – це люди Трампа. Вони намагаються наповнити змістом нашу роботу. Президент їм довіряє. Без цього неможливо вести жодні переговори. І Кушнер, і Віткофф у нас – бажані гості", – заявив Путін.

Водночас російський диктатор окремо зупинився на ударах по енергетичній інфраструктурі та пригрозив Україні новими атаками. За словами Путіна, російському військовому керівництву нібито вже дали відповідні вказівки щодо ударів по українській енергетиці.