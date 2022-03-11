Путін заявив, що відправлятиме з Близького Сходу бойовиків в Україну

Президент окупантів Володимир Путін заявив, що Україна нехтує нормами міжнародного права й збирає найманців з усього світу. Тому, за його словами, слід сприяти усім, хто хоче воювати за Донбас.

Путін сказав, що західні спонсори українського режиму не приховують, що надсилають підтримку. Він зазначив, що коли є добровольці, які готові приїхати й допомогти людям з Донбасу, то треба йти їм на зустріч.

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