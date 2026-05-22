Донбас – до осені: що продемонструвала зустріч Путіна з російськими генералами

Повна окупація Донеччини – мета Путіна, яку його армія досі не може досягти. Він провів нараду з представниками міноборони й генштабу. Генерали запевнили його, що Росія зможе взяти Донбас до осені 2026 року. Російське військове командування не раз оголошувало дедлайни по захопленню Донеччини й окремих її міст, але провалювало їх.

Професор міжнародної політики в Інституті Клінтона Скотт Лукас в інтерв'ю 24 Каналу нагадав, що нещодавно очільник російського генштабу Герасимов доповідав про нібито стрімкий прорив на північному сході України, що росіянам вдалося просунутись до Куп'янська і далі, але виявилось, що це брехня.

Риторика Кремля змінилася, бо Росія – в режимі оборони

Військове командування Росії не вперше бреше Путіну, доповідаючи щоразу про вигадані успіхи російської армії. Американський професор звернув увагу, що на такі заяви генштабу різко реагують так звані російські "воєнкори", які відкрито озвучують, що генерали дезінформують свій народ.

"Але російське військове командування чомусь вважає, що зможе запевнити достатню кількість росіян у тому, що це насправді так і є. Наративи мають значення. Врешті наратив про російський прорив на лінії фронту тепер змінився питанням про те, яку шкоду завдає Україна", – озвучив Скотт Лукас.

Професор пояснив, що коли починає домінувати такий наратив, це означає, що росіяни опиняються в режимі оборони. Однією з ознак того, що це отримало ефект, стала заява, яка пролунала днями з Кремля. Як відомо, Москва тривалий період відкладала можливість сісти за переговорний стіл, але тепер заявляє вустами прессекретаря російського диктатора Пєскова про зацікавленість відновити переговорний процес.

Їхня риторика змінилась. Росіяни заявляють, що готові повернутися за стіл переговорів. Думаю, це здебільшого пов'язано з тим, що Україна змусила їх перейти до оборони,

– вважає Скотт Лукас.

Путін заявив про наближення завершення війни

Нагадаємо, що Путін 9 травня заявив, що війна в Україні йде до свого кінця. Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян висловив переконання, що за таким висловлюванням стоїть бажання диктатора приховати шалену ціну, яку Росія заплатила у цій війні порівняно з несуттєвими досягненнями російської армії на фронті.

Він також вважає, що Путін у такий спосіб хотів діяти в унісон з Трампом, який також днями озвучив, що Україна і Росія нібито близькі до підписання мирної угоди. Москва хоче підіграти Вашингтону, сподіваючись, що Трамп підтримає територіальні апетити Путіна і той збереже за собою окуповані українські землі завдяки переговорам, адже на полі бою його армія не демонструє прориву.