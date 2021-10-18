Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу, – Вітренко

У "Нафтогазі" заявили, що Кремль спеціально зменшує прокачування російського газу через територію України. Мовляв, це дасть можливість шантажувати Європу.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. 18 жовтня він дав брифінг про позицію "Нафтогазу" щодо сертифікації оператора "Північного потоку-2".

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Путін спеціально зменшує прокачування газу, – Вітренко

Вітренко пояснив, що у 2021 році "Газпромом" заброньовано 40 мільярдів кубів для прокачування газу через Україну в Європу не тому, що трапилося щось українською ГТС. Адже її пропускна спроможність дозволяє щороку постачати на європейський ринок до 140 мільярдів кубометрів. Причина інша: Путін спеціально зменшує прокачування газу через територію України, бо це дозволить вдатися до шантажу.

Ми можемо транспортувати 130 – 140 мільярдів кубометрів. І навіть ще більше, але потрібно просто додати додаткове обладнання,

– підкреслив глава НАК.

Вітренко: Українська ГТС – набагато надійніша

Й додав, що наразі для України надлишкова потужність ГТС – це резерв стійкості системи. Він пригадав, зокрема, про ремонт однієї з п'яти вихідних труб. Зазначимо, що роботи проводилися без зупинки транзиту газу. Натомість росіяни використовують ремонти та діагностику своєї газотранспортної системи для тиску на Європу. Все для того, аби прискорити запуск "Північного потоку-2".

"Українська ГТС в цьому плані набагато надійніше, на це вказує офіційна статистика. Тому це просто виправдання Путіна, оскільки він не може називати речі своїми іменами", – підсумував Вітренко.